पत्रकार शांतनु भौमिक की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर कुछ चर्चित पत्रकार निशाने पर हैं। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स राजदीप सरदेसाई, रवीश कुमार, सागरिका घोष, बरखा दत्त जैसे पत्रकारों पर आरोप लग रहा हैं कि इन लोगों ने जिस तरह कर्नाटक की पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के बाद प्रतिक्रिया दी थी वैसी प्रतिक्रिया शांतनु के हत्या के बाद नहीं दी। बुधवार (20 सितंबर) को त्रिपुरा में इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (आईपीएफटी) और त्रिपुरा राजेर उपाजाति गणमुक्ति परिषद (टीआरयूजीपी) के बीच संघर्ष के दौरान 28 वर्षीय शांतनु की अपहरण और हत्या कर दी गयी। राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्‍सवादी (सीपीएम) की सरकार है। शांतनु की मृत्यु के बाद पत्रकारों ने मुख्यमंत्री माणिक सरकार के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। त्रिपुरा पुलिस ने आईपीएफटी के चार लोगों को गिरफ्तार किया है। आइए देखते हैं जिन पत्रकारों पर सोशल मीडिया पर तंज कसा जा रहा है उनमें से किस-किस ने शांतनु की मौत पर कब-क्‍या प्रतिक्रिया दी-

राजदीप सरदेसाई ने बुधवार रात करीब 8:30 बजे शांतनु की हत्या की खबर बताते हुए ट्वीट किया। इसमें उन्होंने उम्मीद जताई कि त्रिपुरा की वामपंथी सरकार इस मामले में ज्यादा आक्रोश/चिंता दिखाएगी।

शांतनु भौमिक की हत्या के बाद किया गया राजदीप सरदेसाई का ट्वीट। शांतनु भौमिक की हत्या के बाद किया गया राजदीप सरदेसाई का ट्वीट।

राजदीप सरदेसाई ने गुरुवार (21 सितंबर) को एक अन्य ट्वीट में सूचना दी कि पत्रकार शांतनु भौमिक की हत्या के विरोध में शुक्रवार (22 सितंबर) की शाम नई दिल्ली स्थित प्रेस क्लब में एक शोक सभा होगी।

राजदीप सरदेसाई द्वारा प्रेस क्लब में आयोजित विरोध सभा की सूचना ट्वीट करके दी गयी। राजदीप सरदेसाई द्वारा प्रेस क्लब में आयोजित विरोध सभा की सूचना ट्वीट करके दी गयी।

पत्रकार रवीश कुमार ने गुरुवार (21 सितंबर) को शांतनु भौमिक की हत्या पर फेसबुक पर लिखा। रवीश ने हत्या को दर्दनाक बताते हुए राज्य सरकार से उनके परिवार को एक करोड़ रुपये की राहत राशि देने की मांग की।

रवीश कमार का शांतनु भौमिक की हत्या के बाद फेसबुक पोस्ट। रवीश कमार का शांतनु भौमिक की हत्या के बाद फेसबुक पोस्ट।

रवीश कुमार ने भले ही आज शांतनु भौमिक की हत्या पर पोस्ट लिखी हो एनडीटीवी के सीनियर मैनेजिंग एडिटर अनिंद्यो चक्रवर्ती ने बुधवार (20 सितंबर) को शांतनु की हत्या की खबर आने के कुछ घंटे बाद ही ट्वीट के जरिए चार लोगों की गिरफ्तारी की सूचना साझा करते हुए मांग की कि त्रिपुरा सरकार हिंसा की राजनीति करने और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला करने के लिए आईपीएफटी पर सख्‍त कार्रवाई करे।

एनडीटीवी के सीनियर मैनेजिंग एडिटर अनिंद्यो चक्रवर्ती का शांतनु भौमिक की हत्या के बाद ट्वीट। एनडीटीवी के सीनियर मैनेजिंग एडिटर अनिंद्यो चक्रवर्ती का शांतनु भौमिक की हत्या के बाद ट्वीट।

पत्रकार सागरिका घोष ने भी गुरुवार सुबह एक अन्य पत्रकार शुजात बुखारी का ट्वीट रीट्वीट किया जिसमें शांतनु भौमिक की हत्या की निंदा करने के साथ ही दोषियों की सजा दिलाने की मांग की गयी थी। गुरुवार दोपहर में सागरिका ने एक अन्य ट्वीट में शांतनु की हत्या के खिलाफ प्रेस क्लब में शुक्रवार को होने वाले विरोध प्रदर्शन की जानकारी दी।

सागरिका घोष द्वारा पत्रकार शुजात बुखारी का ट्वीट रीट्वीट किया गया। सागरिका घोष द्वारा पत्रकार शुजात बुखारी का ट्वीट रीट्वीट किया गया।

पत्रकार बरखा दत्त ने गुरुवार दोपहर 3.30 बजे तक शांतनु भौमिक की हत्या से जुड़ा कोई ट्वीट नहीं किया था। अब आइए देखते हैं कि इन पत्रकारों पर आरोप लगाने वाले लोग क्या कह रहे हैं। ज़ी टीवी के पत्रकार रोहित सरदाना ने गुरुवार सुबह छह बजे के करीब ट्वीट करके पूछा कि “विरोध प्रदर्शन करने वाले गिरोह” के लोग क्या आज प्रेस क्‍लब नहीं जाएंगे?

पत्रकार शांतनु भौमिक की हत्या के बाद रोहित सरदाना का ट्वीट पत्रकार शांतनु भौमिक की हत्या के बाद रोहित सरदाना का ट्वीट

मेजर सुरेंद्र पूर्णिया नामक यूजर ने भी पत्रकारों पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए शांतनु भौमिक की हत्या की तुलना गौरी लंकेश की हत्या से की है और उस पर लिबरल और अवार्ड वापसी से जुड़े लोगों की प्रतिक्रिया पूछी है।

मेजर सुरेंद्र पूर्णिया नामक यूजर का ट्वीट। मेजर सुरेंद्र पूर्णिया नामक यूजर का ट्वीट।

नीचे देखिए इन्हीं पत्रकारों की गौरी लंकेश की हत्या के बाद किए गये पोस्ट और ट्वीट-

Breaking news: Gauri Lankesh, journalist and a critic of Hindutva politics, has been shot dead in Bengaluru. Very disturbing. — Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) September 5, 2017

RIP Gauri: why Gauri Lankesh’s murder leaves me angry and numb. My video blog is up. Do watch/share! http://t.co/3krXhMvJ5C @IndiaToday — Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) September 6, 2017

Gauri’s murder reminds me of those I forgot to march for, before her & god forbid, ahead. My #HTcolumn http://t.co/3cjHknQBQi — barkha dutt (@BDUTT) September 10, 2017

