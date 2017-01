महात्मा गांधी की तरह प्रवासियों को भारतहित में प्रयोग करने चाहिए अपने अनुभव

डॉ. शुभ्रता मिश्रा

कहते हैं उम्मीद पर आसमान टिका हुआ है और उम्मीदें लोगों से लगी होती हैं। लोग भी वो जो उम्मीदें लगाने लायक बन जाते हैं और भारत में ऐसे लोग प्रायः प्रवासी लोगों की श्रेणी में आते हैं। भारतीय गांवों और छोटे कस्बों से शहरों में जाकर बने ग्रामीण प्रवासी हों या फिर देश से विदेश जाकर कहलाने वाले प्रवासी भारतीय लोग हों। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रवास का दायरा जितना बड़ा होता जाता है, उम्मीदों का लोभ भी उतना बड़ा होता जाता है। यही उम्मीदें आयोजन का रुप लेकर उत्तरदायित्व के प्रति प्रवासी लोगों का रुझान बढ़ाना चाहती हैं और उनकी कर्तव्यनिष्ठा के लिए उनका सम्मान भी करना नहीं भूलती हैं।

महात्मा गांधी देश के ऐसे प्रवासी भारतीय माने गए, जिन्होंने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान के अनुभवों का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए भारत को स्वतंत्र कराने मे अग्रणी भूमिका निभाई थी। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से पूरी तरह भारत लौट आए थे। एक प्रवासी भारतीय के दृष्टिकोण से 9 जनवरी का दिन विशेष अर्थ रखता है और यही कारण था कि सन 2003 से भारत सरकार ने इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रुप में मनाने की शुरुआत की।

जिस तरह गाँधी ने अपने प्रवासी होने के बावजूद भी देश के प्रति अपनी निष्ठा को सर्वोपरि रखा, ठीक उसी तरह की उम्मीद भारत अपने हर प्रवासी भारतीय से रखता है। प्रवासी भारतीय दिवस के मूल उद्देश्यों में अप्रवासी भारतीयों की अपने देश के प्रति सकारात्मक सोच वाली भावनाओं की अभिव्यक्ति के साथ साथ उनसे लगीं देश की उम्मीदों को अवगत कराना प्रमुख है। भारतीय मूल के लगभग 2.5 करोड़ लोग दुनिया के 150 से अधिक देशों में रह रहे हैं।

इस साल 14वां प्रवासी भारतीय दिवस का तीन दिवसीय सम्मेलन 7 जनवरी से बेंगलुरु के इंटरनेशनल एक्जीबिशन सेंटर में शुरु हो गया है। सूरीनाम के राष्‍ट्रपति मिशेल अश्विन अधिन ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। मुख्‍य सम्‍मेलन रविवार (आठ जनवरी) से शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। पुर्तगाल के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री डॉ. एन्‍टोनिया कोस्‍टा सम्‍मेलन के मुख्‍य अतिथि थे। कहा जा रहा है कि एन्‍टोनिया कोस्‍टा गोवा में अपना पुश्तैनी घर भी देखने गये। राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी सोमवार को समापन समारोह को संबोधित करेंगे और प्रवासी भारतीय सम्‍मान प्रदान करेंगे।

समारोह में इस साल 6000 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सम्मेलन के दौरान 240 से अधिक कलाकार भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयामों को अपनी कला के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। इस समारोह में भारत में आए परिवर्तन में प्रवासी भारतीय युवाओं की भूमिका विषय पर चर्चा की जा रही है। इस वर्ष भी सम्मेलन में भारतवंशियों से सम्बन्धित विषयों और उनकी समस्यायों पर विचार विमर्श होगा। इस सम्मेलन के माध्यम से भारत की युवा पीढ़ी अपने समवयस्क अप्रवासी भारतीय युवाओं से मिल पाती है। इसके अलावा भारतीय श्रमजीवियों को विदेश में किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना होता है, इस तरह के विषयों से भी अवगत हुआ जाता है।

भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों की कितनी ही युवा प्रतिभाएं विकसित देशों में प्रवासित हुई है। वैसे देखा जाए तो प्रवासित भारतीय मूल के लोगों की अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियों के कारण जहां एक ओर सम्बद्ध देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों में गर्माहटें आईं हैं, वहीं इन प्रवासी भारतीयों ने भारत को आधुनिक, उन्नत और जीवंत अर्थव्यवस्था प्रदान करने में विशिष्ट योगदान दिया है। प्रवास यूँ भी एक ऐसा प्राकृतिक नियम है, जिससे प्रकृति को हानि कभी नहीं होती। मौसमों और ऋतुओं के अनुसार कीट, मत्स्य और पक्षीवर्ग की कई जातियां लम्बी दूरियों को पार कर सामूहिक प्रवास करते रहते हैं।

वनस्पतियों के भी विभिन्न रीतियों के माध्यम से भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में प्रवास होते हैं। इसी तरह मौसम, तापमान, प्रजनन, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक, प्राकृतिक परिवेशों के कारण मानवीय प्रवास भी सहज प्रक्रिया है। भारत में पिछली तीन शताब्दियों से चली आ रही विदेश प्रवास प्रक्रिया के मूल कारणों में प्रारम्भिक दौर में उपनिवेशवाद और वाणिज्यवाद से लेकर पिछले तीन दशकों में आए स्वरुप परिवर्तन में भारतीय प्रतिभाओं और कुशल कामगारों का व्यावसायिक पश्चिमी देशों और पश्चिम और दक्षिण पूर्व एशिया की ओर बढ़ा रुझान स्पष्ट रुप से दिखाई देता है।

प्रवासी भारतीयों में भारतीय मूल के लोग और अप्रवासी भारतीय शामिल हैं और ये विश्व में सबसे शिक्षित और सफल समुदायों में आते हैं। यह प्रवासी भारतीय समुदाय विभिन्न धर्मों, भाषाओं, संस्कृतियों और मान्यताओं का प्रतिनिधित्व करता है। आज प्रवासी भारतीयों के कारण भारतीय संस्कृति, परम्पराएं और त्योहार अपने मूलरुप में परिरक्षित हैं, क्योंकि वे जिन क्षणों में उनको यहां छोड़कर बाहर बसे, उसी रुप में अपने साथ ले गए। उसके बाद उन परम्पराओं में जो भी परिवर्तन या परिमार्जन हुए वो सब यहां हुए, जिनसे वे पूर्णतया अनभिज्ञ रहे। अतः उन्होंने अपनी पीढ़ियों को वही मूल विरासत सौंपी। प्रामाणिक और सम-सामयिक जानकारी प्रदान करते हुए भारत में प्रवासी भारतीय निवेश को प्रोत्साहित किया है। आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में यही प्रवासी भारतीय भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण संसाधन साबित हो रहे हैं। ऐसे में भारत और उम्मीदें क्यों न लगाए?

(डॉ शुभ्रता मिश्रा वास्को-द-गामा स्थित लेखिका और कवि हैं।)

First Published on January 10, 2017 9:49 am