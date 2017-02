जेएनयू, हैदराबाद में देशविरोधी बातों का बचाव करने वालों, आरक्षण के खिलाफ भी तो बोलो! 

सौरव कुमार मिश्रा

जातिगत आरक्षण व्यवस्था के पक्ष में सभी बुद्धजीवियों के तर्क के शुरुआत सामान्य वर्ग के पूर्ववर्ती पीढ़ियों द्वारा पिछड़ी तथा अति पिछड़ी जाति के लोगों पर किये गए अत्याचार तथा तत्कालीन समय की सामाजिक असमानता को लेकर ही की जाती है। लोकतांत्रिक भारत के पहले ये जातियां संभवतः इस स्थिति में पहुँच चुकी थी जहां से इनका मुख्य धारा से जुड़ना लगभग असंभव सा दिखने लगा था। इसी तर्क के आधार पर आज आज़ादी के 70 साल बाद भी जातिगत आरक्षण अपने चरम पर पहुँचा हुआ है। अब अगर हम इसके दूसरे पहलू पर गौर करते हैं तो पाते हैं कि जो अत्यचार अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियों पर एक ग़ैर लोकतान्त्रिक व्यवस्था के अंतर्गत पुराने समय में कथित उच्चवर्गीय लोगों द्वारा किया गया था, आज जातिगत आरक्षण व्यवस्था के समकालीन स्वरूप के अंतर्गत उसी तरह का व्यवहार सामान्य वर्ग के उन सभी लोगों के साथ हो रहा है जिनके पूर्वज उस सामाजिक असमानता के लिए जिम्मेदार थे या नहीं थे।

ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए एक ऐसे नीति का सहारा ले रहा है जिसमें दो असमान रेखाओं को समान बनाने के लिए छोटी रेखा को बड़ी करने के साथ-साथ बड़ी रेखा को मिटा कर छोटी कर देना भी उचित समझा जाता हो। आरक्षण के इस दूसरे पहलू का सारांश इतना है कि एक वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश में दूसरे वर्ग के हक़ को अपूरणीय नुकसान पहुँच रहा है।सच तो ये है कि सामाजिक खाई पाटने की जो कोशिश हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी वो आज एक भयंकर राजनीतिक रूप धारण कर चुकी है और उसका इस्तेमाल जातिगत ध्रुवीकरण कर वोट हासिल करने के लिए किया जा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण हमने बिहार विधानसभा तथा गुजरात निकाय चुनावो में देखा। इसके खतरनाक होते स्वरूप का अंदाज़ा इस देश ने गुर्जर, जाट तथा पाटीदार आंदोलनों के रूप में देखा है।

स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, सरकारी नौकरियां तथा चुनावों तक में हमें हर जगह ये बताना पड़ता है कि हम किस जाति से संबंध रखते हैं। स्कूलों में दो विभिन्न जातियों या धर्मों से संबंध रखने वाले लोगों के मन में साथ-साथ पढ़ने, घूमने, खाने और रहने तक अलग जाति या संप्रदाय से सम्बंधित होने का विचार नहीं आता है परंतु जैसे ही बात छात्रवृत्ति, सरकारी नौकरियों या कहीं दाख़िला लेने की हो तो तुरंत ही हमारे तंत्र द्वारा उन्हें धर्म या जाति के आधार पर अलग होने का एहसास कराया जाता है। इस देश और समाज से जाति पाति, धर्म संप्रदाय आदि का भेदभाव न ख़त्म होने में जातिगत आरक्षण व्यवस्था के भी जिम्मेदार होने की कड़वी सच्चाई को हमें स्वीकार करना होगा। लाखों समान्यवर्गीय परिवार जो दो वक़्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से जुटा पाते हैं क्या उनको मुख्यधारा से जोड़ने की जरूरत सिर्फ़ बी पी एल कार्ड से पूरी हो जाती है? ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकृति की तरफ से ही विभिन्न जातियो में अंतर पैदा किया गया हो और अगर ये अंतर प्राकृतिक न होकर हमारे समाज की ही उपज है तो पिछड़े की परिभाषा जाति धर्म से सम्बंधित न होकर आर्थिक स्थिति पर आधारित होनी चाहिए और उसके लिए सरकार की तरफ से सभी जरुरी संसाधन उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि संसाधनों की कमी के चलते कोई नागरिक पिछड़ न जाये।

आरक्षण का राजनीतिकरण कर उसका लाभ लेने वालों ने ऐसा माहौल तैयार कर रखा है कि आज कोई नागरिक ये सवाल करने से भी डरता है कि क्या उन लोगों को भी जातिगत आरक्षण का लाभ मिलते रहना चाहिए जो पहले ही इस व्यवस्था का लाभ प्राप्त कर मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। जेएनयू, जाधवपुर और हैदराबाद विश्वविद्यालय में देशविरोधी बातों को संविधान के अनुच्छेद 19( क) को ढाल बनाकर बेशर्मी से बचाव करने वाले लोग जातिगत आरक्षण पर एक सार्थक बहस के लिए भी तैयार नहीं दिखते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर सामान्य वर्ग में जन्म लेना एक अभिशाप की तरह दिखाया जाना शुरू हो चुका है और ज़ल्द ही इस मुद्दे पर देश को अब गंभीरता से विचार करना होगा ताकि इस देश को अब और ढेरों गैर लोकतान्त्रिक जातिगत आरक्षण आंदोलनों से बचाया जा सके जिसमें पुलिस की हत्या को उकसाने से लेकर बलात्कार करने और ट्रेनों की पटरियां उखाड़ना तक शामिल है।

जहाँ तक जातिगत आरक्षण व्यवस्था के संवैधानिक होने का सवाल है तो मैं ये याद दिलाना चाहूँगा कि संसद में बने तमाम नियमों और संशोधनों को उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त करते हुए ये तर्क दिया गया कि ये संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है या प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है और कई मुद्दों पर राजनीति से प्रेरित क़रार दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 335 में यह स्पष्ट शब्दों में उल्लिखित था कि आरक्षण के माध्यम से नियुक्तियों में प्रशासन की दक्षता बनाये रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा परंतु बाद में संविधान संशोधनों के द्वारा अनुच्छेद 335 को अव्यवहार्य बना दिया गया। संविधान संशोधनों में किसी भी तरह के विवाद के समय उच्चतम न्यायालय उसकी समीक्षा इस आधार पर करता है कि वह संशोधन संविधान की मूल संरचना का सम्मान करता है या नहीं।

संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों जैसे सामाजिक और आर्थिक न्याय तथा अवसर की समानता आदि का वर्तमान जातिगत आरक्षण व्यवस्था किस प्रकार अनुसरण करता है? इस देश को जातिगत आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा की एक उम्मीद सिर्फ न्यायपालिका से है और इसके तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर न्यायपालिका को ये बीड़ा उसी तत्परता से उठाना चाहिए जो तत्परता न्यायपालिका ने अपने हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम (99वें संविधान संशोधन) को रद्द करने में दिखाई थी।

(लेखक लखनऊ स्थित एपीटीयू में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।)

First Published on February 14, 2017 7:30 am